Vinculan a proceso a pareja detenida con droga en Salinas

El Ministerio Público presentó los datos de prueba ante un juez de Control, quien determinó vincular a proceso a ambos por delitos contra la salud.

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de dos personas detenidas en el municipio de Salinas Victoria por delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los imputados fueron identificados como Reybin “N”, de nacionalidad hondureña, y Brenda “N”, quienes fueron arrestados por elementos de Fuerza Civil sobre la carretera Monterrey-Colombia.

De acuerdo con la carpeta de investigación, durante la detención les aseguraron 50 envoltorios con marihuana, 40 bolsitas que contenían una sustancia con características de cocaína en piedra, tres cargadores para arma de fuego, cuatro cartuchos, siete ponchallantas, dos radios de comunicación, dos básculas grameras y 350 pesos en efectivo.

Tras ser puestos a disposición de la autoridad federal, el Ministerio Público presentó los datos de prueba ante un juez de Control, quien determinó vincular a proceso a ambos por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de cocaína, así como por portación de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Además, el juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que permanecerán internados mientras continúan las investigaciones correspondientes.