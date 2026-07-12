Vinculan a proceso a pareja detenida con droga en Apodaca

Los imputados fueron arrestados en la colonia Ex Hacienda Santa Rosa, cuando circulaban a bordo de un vehículo en posesión de dosis de droga

Una pareja detenida por elementos de Fuerza Civil en el municipio de Apodaca fue vinculada a proceso por un juez de Control, luego de que la Fiscalía General de la República presentó pruebas por su probable participación en delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego.

Los imputados, identificados como Jorge “N” y Cristina “N”, fueron arrestados en la colonia Ex Hacienda Santa Rosa, cuando circulaban a bordo de un vehículo en posesión de 35 dosis de metanfetamina, 32 dosis de cocaína en polvo, 40 dosis de marihuana, cuatro cargadores para arma de fuego, 87 cartuchos útiles, una báscula digital y mil 500 pesos en efectivo.

Tras analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía Especializada de Control Regional, el juez determinó vincularlos a proceso por los delitos de posesión de narcóticos con fines de comercio, así como posesión de cargadores y cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y ratificó la prisión preventiva oficiosa para ambos imputados mientras continúa el proceso legal.