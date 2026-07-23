Vinculan a proceso a mujer detenida con droga en Zuazua

Los agentes le aseguraron dosis de una sustancia con características del cristal, marihuana, una báscula digital y dinero en efectivo

Una mujer fue vinculada a proceso por delitos contra la salud, luego de que un juez de control considerara suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León tras su detención en el municipio de Zuazua.

La imputada, identificada como Teresa "N", de 31 años, fue presentada en audiencia el pasado 20 de julio, donde el juez calificó de legal su detención, dictó auto de vinculación a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerá internada en un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal.

Además, se fijó un plazo de 20 días para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la detención ocurrió el 17 de julio, cuando detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaban labores de seguimiento en calles de la colonia Real de Palmas, en Zuazua, y observaron a la mujer en actitud sospechosa.

Durante una revisión precautoria, los agentes le aseguraron dosis de una sustancia con características del cristal, marihuana, una báscula digital y dinero en efectivo, por lo que fue puesta a disposición del Ministerio Público, que integró la investigación y obtuvo su vinculación a proceso.