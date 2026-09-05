Vinculan a proceso a mujer detenida con 44 dosis de droga

La sospechosa fue capturada en Plaza Las Hadas con dosis de marihuana y cristal, además de bolsas de plástico y dinero en efectivo.

Una mujer identificada como Melissa “N” fue vinculada a proceso por un delito contra la salud, luego de ser detenida por policías municipales de Santiago con 44 dosis de droga en la colonia El Cercado.

Durante la audiencia realizada este 4 de septiembre, un juez calificó como legal la detención y, tras analizar los datos presentados por el Ministerio Público, determinó que existen elementos para iniciar un proceso en su contra.

Como medida cautelar, ordenó que permanezca en prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 1 de septiembre, cuando policías de Santiago realizaban un operativo preventivo en calles de El Cercado.

Al llegar a la zona conocida como Plaza Las Hadas, detectaron a una mujer que llevaba un bolso y que presuntamente intentó evadir a los uniformados al notar su presencia.

Los policías le realizaron una inspección y dentro del bolso localizaron 44 dosis de narcóticos, presuntamente marihuana y cristal, además de bolsas de plástico vacías y dinero en efectivo.

Al considerar que se trataba de un delito en flagrancia, procedieron con su detención y aseguraron los objetos encontrados.

El juez estableció un plazo de 20 días para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará recabando información sobre el caso.