Vinculan a proceso a menor que mató a adolescente de 13 años

El agresor presuntamente atacó con un objeto punzocortante en el tórax a la víctima, quien perdió la vida a consecuencia de la lesión, en Santa Catarina

La Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes informó que fue vinculado a proceso Yurem “N”, de 14 años, por su presunta participación en el homicidio de un menor de 13 años, ocurrido en el municipio de Santa Catarina.

De acuerdo con las investigaciones, el adolescente presuntamente agredió con un objeto punzocortante en el tórax a la víctima, quien perdió la vida a consecuencia de la lesión.

El crimen ocurrió en la colonia Lomas de Santa Catarina, sobre la calle Sierra de Pajonal.

El menor de 13 años fue llevado de inmediato por sus padres a la clínica 7 del IMSS, en San Pedro, donde los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Información preliminar señala que el ahora vinculado ya contaba con una denuncia previa por amenazas, interpuesta por la familia del fallecido.

Versiones cercanas al caso indican que entre ambos menores existían conflictos personales desde hace al menos dos años, lo que habría derivado en el trágico desenlace.

Por estos hechos, un juez determinó imponer como medida cautelar el internamiento de Yurem “N” en un centro de internamiento y adaptación para adolescentes infractores.