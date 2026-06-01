Vinculan a proceso a maestro por supuesto abuso sexual

Se estimo la posible participación del imputado en los delitos de abuso sexual y acoso sexual, por lo que fue dictado en su contra auto de vinculación a proceso

Luego de que padres de familia, de la escuela primaria José Calderón Ayala, en Apodaca denunciaran un caso de abuso sexual, ocurrido entre los meses de septiembre de 2025 y abril de 2026, el maestro señalado identificado como Amador "N" de 64 años, fue vinculado por una orden de aprehensión, teniendo una audiencia de Imputación por delitos sexuales.

El Juez estimo la posible participación del imputado en los delitos de abuso sexual y acoso sexual, por lo que fue dictado en su contra auto de vinculación a proceso para ser investigado.

Imponiéndole como medida cautelar prisión preventiva con internamiento en un Centro de Reinserción Social Estatal, con un plazo de un mes para cierre de investigación complementaria.

El sospechoso, es señalado por realizarles diversos actos de índole sexual a dos niñas con identidad protegida una con 9 años, mientras se encontraba dentro de un salón del plantel sin autorización y contrarios a la voluntad de las víctimas, provocándole daño psicológico y conductual por tratarse de eventos inapropiados.

En tanto, padres de familia del plantel ubicado en la colonia Monte Albán también están solicitando la destitución del director quien es señalado por conductas inapropiadas