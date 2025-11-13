Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Vinculan a proceso a jóvenes de ataque en bar 'Ovni'

Por: Danea Lázaro

12 Noviembre 2025, 12:57

Compartir

Ambos imputados Jasiel "N" 20 años y Javier "N" 21 años fueron llevados a Juicio, imponiéndole como medida cautelar, prisión preventiva

Vinculan a proceso a jóvenes de ataque en bar 'Ovni'

Ambos jóvenes presuntos responsables del ataque en el bar Ovni el pasado 6 de noviembre donde resultaron tres mujeres muertas y seis heridos, fueron vinculados a proceso por el delito de Homicidio calificado, Homicidio calificado en grado de tentativa y Lesiones.

Ambos imputados Jasiel "N" 20 años y Javier "N" 21 años fueron llevados a Juicio, imponiéndole como medida cautelar, prisión preventiva con internamiento en un Centro de Readaptación Social Estatal, fijando un plazo de tres meses para cierre de investigación complementaria.

Comentarios