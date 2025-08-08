Vinculan a proceso a joven que asesinó a hombre en un Oxxo

Benito “N”, de 18 años, fue vinculado a proceso por robo violento a un Oxxo y homicidio en Monterrey; estará en prisión preventiva mientras se investiga

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó la vinculación a proceso de Benito "N" por el robo con violencia a una tienda Oxxo y el homicidio de un hombre el pasado 22 de julio en la colonia Alta Vista en Monterrey.

El joven de 18 años fue detenido el 29 de julio en el municipio de Juárez y fue vinculado a proceso por delitos contra la salud.

Ahora, tras cumplirse una orden de aprehensión, fue sometido a una audiencia en donde el juez determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron suficientes para ser vinculado a proceso por los delitos de robo a violencia y homicidio calificado.

Como medida cautelar, se impuso prisión preventiva y permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, además de que la autoridad estableció un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.