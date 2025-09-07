Vinculan a proceso a joven por presunto narcomenudeo en Monterrey

Al revisar una mochila que portaba, las autoridades localizaron un arma de fuego corta con cartuchos útiles, $116,000 pesos en efectivo y dosis de droga

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre la resolución judicial obtenida tras la audiencia de control de detención de Jonathan “N”, de 24 años, imputado por delitos contra la salud.

El sujeto fue detenido en flagrancia el pasado 3 de septiembre en calles de la colonia San Francisco de Asís, en el municipio de Escobedo, durante un operativo conjunto de Fuerza Civil, SEDENA y Guardia Nacional.

En el lugar, al revisar una mochila que portaba, las autoridades localizaron un arma de fuego corta con cartuchos útiles, $116,000 pesos en efectivo, 80 dosis de marihuana, 37 dosis de una sustancia con características del narcótico conocido como cristal, así como una báscula digital y teléfonos celulares.

Durante la audiencia celebrada este 6 de septiembre, el juez calificó como legal la detención del joven, y resolvió vincularlo a proceso por el delito de narcomenudeo en la modalidad de posesión con fines de comercio.

Asimismo, se impuso como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que Jonathan “N” permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social del Estado.

Se concedió un plazo de 15 días para el cierre de la investigación complementaria.