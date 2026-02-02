Vinculan a proceso a joven por homicidio de una mujer y su bebé

El ahora imputado y otros dos sujetos realizaron un ataque armado en contra de un vehículo Nissan Tsuru tipo taxi, donde viajaban las víctimas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que un juez de control vinculó a proceso a Gilberto “N”, de 20 años de edad, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, en hechos ocurridos en abril de 2025 en el municipio de Juárez.

¿Cuándo se realizó la audiencia de imputación?

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres, la audiencia de imputación se llevó a cabo el 31 de enero de 2026, luego de que un Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Estatal Especializada en Feminicidios expusiera los datos de prueba que sustentan la posible participación del imputado.

Resolución del juez y medidas cautelares

El juez consideró acreditados los elementos presentados por la Fiscalía, por lo que resolvió dictar auto de vinculación a proceso en contra del señalado, además de imponerle como medida cautelar la prisión preventiva, ordenando su internamiento en un Centro de Readaptación Social Estatal.

Asimismo, se fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Detención del imputado

La Fiscalía detalló que el 30 de enero de 2026, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión contra Gilberto “N” en la colonia San Bernabé, en Monterrey.

¿Dónde y cómo ocurrieron los hechos?

Los hechos que se le imputan ocurrieron entre el 26 y 27 de abril de 2025, sobre la calle Río Papigochi, en la colonia Los Puertos, en Juárez, Nuevo León. En ese lugar, presuntamente el ahora imputado y otros dos sujetos realizaron un ataque armado en contra de un vehículo Nissan Tsuru tipo taxi, donde viajaban las víctimas.

Víctimas del ataque armado

Como resultado de la agresión, una mujer de 26 años, identificada como Fernanda, y su hijo de cuatro meses, perdieron la vida tras ser alcanzados por disparos de arma de fuego.

En el ataque también resultó lesionado un joven de 21 años, identificado como Julio, quien fue trasladado a un hospital y logró sobrevivir gracias a la atención médica oportuna.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de todos los involucrados.