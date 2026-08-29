Vinculan a proceso a joven acusado de matar a sus padres

Jesucristo “N” permanecerá en prisión preventiva tras ser señalado por la Fiscalía de participar en el feminicidio de su madre y el homicidio de su padre

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que Jesucristo Manuel “N”, de 21 años, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el feminicidio de su madre, de 58 años, y el homicidio calificado de su padre, de 60, ocurridos el pasado 23 de agosto en una vivienda de la colonia Ferrocarrilera, en Monterrey.

De acuerdo con la investigación presentada durante la audiencia, el joven habría ejercido violencia de género contra su madre y posteriormente le habría disparado con un arma de fuego, provocándole lesiones que terminaron con su vida. La Fiscalía también lo señala por presuntamente disparar contra su padre, quien murió a consecuencia de las heridas.

Además de los dos homicidios, el Ministerio Público le atribuye los delitos de robo de vehículo con violencia, lesiones y amenazas. Según la investigación, después de los hechos un familiar habría intentado desarmarlo, momento en que resultó lesionado, mientras que otra persona que se encontraba en el domicilio habría sido amenazada.

Posteriormente, el joven presuntamente tomó sin consentimiento una camioneta para escapar del lugar. Sin embargo, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra el 26 de agosto, cuando fue localizado en la vía pública en calles de la colonia Nueva Morelos, en Monterrey.

Durante la audiencia realizada el 27 de agosto, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba que, a consideración del juez, acreditaron la posible participación del imputado en los hechos. Por ello, se dictó auto de vinculación a proceso por los cinco delitos.

Como medida cautelar, Jesucristo Manuel “N” fue enviado a prisión preventiva con internamiento en un Centro de Reinserción Social Estatal. El juez estableció además un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El imputado será investigado y llevado a juicio por los delitos señalados, mientras continúa el proceso para determinar su responsabilidad penal.