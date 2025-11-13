Vinculan a proceso a implicado en ataque a bar en Monterrey

El imputado con otros sujetos habría ingresado armado al establecimiento y disparado contra personal del lugar, provocando la muerte de un hombre de 46 años

Un juez de control vinculó a proceso a Ángel “N” de 29 años de edad, por los delitos de homicidio calificado y agrupación delictuosa tras su presunta participación en el ataque ocurrido en abril de 2025 en el bar “La Kaprishosa" en el municipio de Monterrey.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó datos de prueba que acreditan la posible intervención del imputado en los hechos, cuando junto con otros sujetos habría ingresado armado al establecimiento y disparado contra personal del lugar, provocando la muerte de un hombre de 46 años y lesiones graves a dos más.

El juez dictó auto de vinculación a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva, además de fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El imputado permanecerá internado en un centro de readaptación estatal mientras continúan las diligencias.