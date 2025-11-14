Vinculan a proceso a hombre tras dispararle a una mujer

El imputado enfrenta cargos por homicidio calificado y uso de documento falso, delitos previstos en el Código Penal Estatal.

Un juez vinculó a proceso a Osvaldo “N”, de 26 años, luego de que la Fiscalía Especializada en Feminicidios presentara pruebas sobre su presunta participación en el asesinato de una mujer ocurrido en marzo en la colonia Barrio de las Industrias, Monterrey.

El imputado enfrenta cargos por homicidio calificado y uso de documento falso, delitos previstos en el Código Penal estatal. Durante la audiencia, una agente del Ministerio Público presentó datos de prueba que acreditan la presunta participación del acusado.

Según la investigación, Osvaldo “N” llegó a una vivienda armado con un rifle y disparó en repetidas ocasiones contra una mujer de 32 años, identificada con iniciales L.E.H., provocándole múltiples lesiones mortales.

Tras el ataque, huyó en una camioneta SUV con placas no correspondientes al vehículo. La autopsia practicada en el SEMEFO determinó como causa de muerte lesiones por proyectiles de arma de fuego.

El juez consideró suficientes los elementos presentados por la Fiscalía y dictó auto de vinculación a proceso, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva en un Centro de Readaptación Social Estatal. Además, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.



