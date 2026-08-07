Vinculan a proceso a hombre por robo violento en San Nicolás

La Fiscalía continúa con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar la posible participación de más personas relacionadas con este caso

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó la vinculación a proceso de Guillermo “N”, de 30 años de edad, por los delitos de robo calificado ejecutado con violencia y agrupación delictuosa.

Juez ordena prisión preventiva

Durante la audiencia de formulación de imputación, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Región Norte, Destacamento Robos, presentó datos de prueba ante un juez, quien determinó que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal en contra del imputado.

Además, se impuso como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que Guillermo “N” permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social del Estado mientras continúan las investigaciones.

Grupo armado habría ingresado a una vivienda

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en un domicilio de la colonia Las Puentes 7.º Sector, en San Nicolás de los Garza, donde las víctimas se encontraban dormidas cuando un grupo de hombres armados ingresó al inmueble.

Los presuntos responsables habrían amagado y agredido a los habitantes para exigirles dinero y objetos de valor; también causaron daños a teléfonos celulares. Tras lograr salir del domicilio y pedir auxilio, las víctimas detectaron el robo de efectivo, joyería y artículos de lujo.

La Fiscalía continúa con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar la posible participación de más personas relacionadas con este caso.