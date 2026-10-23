Vinculan a proceso a hombre por robo de más de $1 millón de pesos

Gerardo “N” fue vinculado por el robo de un millón 600 mil pesos, ocurrido el pasdo 2 de agosto en la colonia Cordillera Residencial en Santa Catarina

Un hombre señalado por robar un millón 600 mil pesos de una vivienda en Santa Catarina fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva.

Se trata de Gerardo “N” de 26 años, quien es investigado por un robo ocurrido el 2 de agosto de 2026, en una casa de la colonia Cordillera Residencial.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre habría revisado que la vivienda estuviera sola y aprovechó una ventana para ingresar y buscar objetos de valor.

Dentro del domicilio encontró varios bolsos de mujer que contenían dinero en efectivo, de los cuales presuntamente sustrajo un millón 600 mil pesos para después escapar por las calles del sector.

Ahora el sujeto permanecerá en prisión preventiva en un centro penitenciario estatal, mientras continúan las investigaciones.