Vinculan a proceso a hombre por robo calificado en joyería

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó el resultado de la audiencia inicial de imputación en contra de Héctor “N”, de 41 años de edad, quien fue presentado ante un juez por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado, relacionado con hechos ocurridos en una joyería del Centro de Monterrey en diciembre de 2025.

De acuerdo con la autoridad, durante la audiencia celebrada en enero de 2026, un Agente del Ministerio Público formuló imputación en contra del detenido, exponiendo diversos datos de prueba y solicitando su vinculación a proceso por los hechos atribuidos.

¿Qué resolvió el juez en la audiencia inicial?

Tras analizar los argumentos presentados por la representación social, el Juez de Control determinó que existían elementos suficientes para considerar acreditada la posible participación del imputado en el delito señalado, por lo que dictó en su contra un Auto de Vinculación a Proceso.

Como parte de la resolución, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva, además de conceder un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se continuará con la integración del caso.

Detención y antecedentes del caso

La Fiscalía detalló que el 31 de diciembre de 2025, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos a la Subdirección de Investigación Región Centro, dieron cumplimiento a una orden de aprehensión girada en contra de Héctor “N”.

La detención se realizó en vía pública, en calles de la colonia Urdiales, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, sin que se reportaran incidentes durante el aseguramiento.

¿Cómo ocurrió el robo a la joyería?

Según la indagatoria del Ministerio Público, los hechos investigados corresponden a un robo calificado ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en el negocio ORO CENTRO, ubicado sobre la avenida Benito Juárez, en el Centro de Monterrey.

La investigación establece que el ahora imputado presuntamente ingresó al establecimiento a través de un boquete abierto en el techo. Una vez dentro, se habría apoderado de nueve charolas de joyería diversa, con un valor aproximado de un millón 500 mil pesos, las cuales colocó en una mochila para posteriormente salir por el mismo acceso y huir a bordo de un vehículo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León indicó que el caso continúa en etapa de investigación y que se mantendrá informando conforme avancen las diligencias correspondientes.