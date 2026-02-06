Vinculan a proceso a hombre por presunto delito de violación

El juez resolvió vincular a proceso a Tomás “N”, además de imponer como medida cautelar la prisión preventiva en el Cereso estatal

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Tomás “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de violación.

De acuerdo con la autoridad, durante la audiencia de imputación, un Agente del Ministerio Público Investigador presentó los datos de prueba que sustentan la posible participación del imputado en hechos con características de delito previstos y sancionados por el Código Penal vigente en la entidad.

El juez consideró acreditados los elementos expuestos por la representación social, por lo que resolvió vincular a proceso a Tomás “N”, además de imponer como medida cautelar la prisión preventiva, ordenando su internamiento en un Centro de Readaptación Social Estatal.

Asimismo, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en mayo de 2023, en un municipio del área metropolitana, cuando la víctima, una mujer adulta cuya identidad se mantiene protegida y que responde a las iniciales D. S., acudió a una vivienda donde presuntamente fue recibida de manera violenta por el ahora imputado.

La Fiscalía señala que el sujeto habría sometido a la víctima mediante agresiones físicas e insultos, para posteriormente imponerle actos sexuales en contra de su voluntad, ocasionándole daños físicos y psicológicos.

Las autoridades reiteraron que el imputado será considerado inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra, conforme a lo establecido por la ley.