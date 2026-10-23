Vinculan a proceso a hombre por presuntamente apuñalar a su padre

La víctima señaló a su hijo como el presunto responsable y relató que la agresión comenzó luego de reclamarle por cuestiones laborales

Un hombre de 26 años fue vinculado a proceso por los delitos de violencia familiar y lesiones calificadas, luego de presuntamente agredir con un cuchillo a su padre, de 60 años, en Monterrey.

El imputado, identificado como Oscar “N”, deberá permanecer en prisión preventiva mientras continúa la investigación en su contra, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Los hechos ocurrieron el 14 de octubre de 2026, en un domicilio de la calle Carvajal y de la Cueva, en la colonia Primero de Mayo.

De acuerdo con la investigación, policías de Monterrey acudieron al lugar tras recibir un reporte de violencia familiar, donde encontraron al hombre de 60 años con golpes y lesiones.

La víctima señaló a su hijo como el presunto responsable y relató que la agresión comenzó luego de reclamarle por cuestiones laborales. Según su testimonio, Oscar “N” respondió de manera agresiva, lo golpeó y le causó heridas con un cuchillo.

El lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, mientras que los oficiales detuvieron al señalado y lo pusieron a disposición de las autoridades.

Durante la audiencia inicial, un juez calificó de legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso por ambos delitos. Además, estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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