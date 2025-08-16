Info 7 Logo
Vinculan a proceso a hombre por posesión de marihuana

Por: Danea Lázaro

15 Agosto 2025, 20:30

Un hombre fue vinculado a proceso por delitos contra la salud, pues fue detenido con 10 dosis de marihuana, luego de conducir de manera riesgosa.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto circulaba a bordo de una camioneta negra haciendo zigzagueo a alta velocidad, por lo que los oficiales le marcaron el alto, sin embargo, decidió huir.

Tras una breve persecución fue interceptado por los oficiales, quienes le realizaron una revisión precautoria en la que se le decomisaron las ya mencionadas bolsas con droga, teléfonos celulares y también se le retiró la camioneta.

El detenido fue identificado como José Alberto "N" y fue impuesto a prisión preventiva como medida cautelar a cumplir internados en un Centro de Reinserción Social Estatal, con un plazo fijo de 20 días para el cierre de investigación complementaria.

