Vinculan a proceso a hombre por posesión de drogas en Monterrey

Jonathan “N”, detenido en la colonia Sarabia con marihuana, cristal y arma, enfrenta prisión preventiva mientras la investigación complementaria continúa.

Un hombre identificado como Jonathan “N”, de 29 años, fue vinculado a proceso por el delito de contra la salud tras una audiencia inicial celebrada el 8 de diciembre. El imputado fue detenido el pasado 4 de diciembre por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones en la colonia Sarabia de Monterrey.

Los agentes observaron al sujeto caminando por la calle Colegio Civil portando un arma larga con cargador y cartuchos hábiles. Durante la inspección se localizaron diversas dosis de vegetal verde seco y sustancia sólida cristalina, compatibles con marihuana y cristal, además de una báscula digital, un teléfono celular y dinero en efectivo.

¿Qué determinó el juez en la audiencia inicial?

En la audiencia, el juez calificó de legal la detención y consideró acreditada la posible participación de Jonathan “N” en los hechos. Asimismo, dictó el auto de vinculación a proceso y estableció prisión preventiva como medida cautelar para asegurar su comparecencia durante el proceso judicial.

El juzgador también otorgó un plazo de 15 días para el cierre de la investigación complementaria, en la que se continuarán recopilando pruebas y testimonios relacionados con el caso.

¿Qué objetos y sustancias fueron asegurados?

Entre los elementos asegurados por los detectives se encontraron drogas como marihuana y cristal, un arma de fuego larga, cargadores y cartuchos, así como herramientas de medición como una báscula digital, un teléfono celular y dinero en efectivo, elementos que refuerzan la acusación por delitos contra la salud.

La autoridad judicial mantiene bajo prisión preventiva al imputado mientras avanza la investigación complementaria, asegurando que se respeten los procedimientos legales y se continúe con la recopilación de pruebas para el proceso penal en Monterrey.