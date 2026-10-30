Vinculan a proceso a hombre por muerte de bebé en García

El hombre fue vinculado a proceso por la muerte del niño y por los hechos de violencia de género que habría ejercido contra su madre

La Fiscalía General de Justicia del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, informó que Leobardo "N", de 35 años de edad, fue vinculado a proceso por la muerte violenta de un niño de 1 año y 11 meses, ocurrida el pasado 18 de octubre en el municipio de García.

Los delitos por los cuales fue vinculado son homicidio calificado, secuestro agravado, violación y lesiones.

Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva, la cual deberá cumplir en un centro de reinserción social del estado. Además, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Leobardo "N" habría citado mediante engaños a una adolescente de 17 años a una vivienda ubicada en la colonia Paseo de Lincoln, donde presuntamente la mantuvo privada de la libertad y ejerció violencia de género en su contra.

Las agresiones, según las autoridades, consistían en insultos, golpes, agresiones sexuales y amenazas de hacerle daño tanto a su madre como a su hijo.

Ante el temor, la joven comenzó a vivir con el ahora imputado, en compañía de su pequeño, quien entonces tenía apenas 1 año y 9 meses de edad.

Sin embargo, la violencia presuntamente escaló y también se extendió al menor, quien habría sido víctima de agresiones reiteradas.

El 18 de octubre, las lesiones presuntamente provocadas al niño le causaron la muerte. Su madre lo trasladó a un hospital local, donde el personal médico notificó el fallecimiento. De acuerdo con la investigación, la causa de muerte fue una contusión profunda en el abdomen.

Fue el pasado 22 de octubre cuando Leobardo "N" fue detenido, luego de que presuntamente le encontraran droga entre sus pertenencias.

Ahora, el hombre fue vinculado a proceso por la muerte del niño y por los hechos de violencia de género que habría ejercido contra la adolescente.