Vinculan a proceso a hombre por homicidio en Pesquería

Se le impone como medida cautelar la prisión preventiva, fijando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria

Como resultado de la audiencia para resolver situación jurídica por Orden de aprehensión cumplida por Homicidio Calificado, un hombre fue vinculado a proceso.

Vinculan a proceso a presunto responsable de homicidio

El imputado identificado como William "N", de 26 años, es señalado luego de que el pasado 23 de junio de 2026, al interior de un domicilio ubicado en la calle Sierra Nevada de la colonia Colinas del Aeropuerto, en Pesquería, lugar donde el ahora detenido sometió con ataduras en pies y manos a una persona identificada como Francisco, de 52 años, por lo que al encontrarse inmovilizado y sin posibilidad de defenderse, el ahora detenido golpeara a la víctima sujetándola del cuello obstruyendo su respiración, muriendo asfixiado.

Imponen prisión preventiva al imputado

Fue en fecha 7 de julio de 2026, cuando detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplieron la Orden de Aprehensión, permaneciendo internado en un Centro de Reinserción Social Estatal.

Se le impone como medida cautelar la prisión preventiva, fijando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.