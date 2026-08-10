Vinculan a proceso a hombre por homicidio en Juárez

Roberto “N”, de 26 años, fue vinculado a proceso y quedó en prisión preventiva por el homicidio de una mujer ocurrido en Juárez en 2024

Por su presunta participación en el homicidio de una mujer y un intento de homicidio ocurrido en agosto de 2024, en el municipio de Juárez, un hombre de 26 años fue vinculado a proceso y quedó en prisión preventiva.

Se trata de Roberto “N”, quien fue detenido mediante una orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 18 de agosto de 2024, en una vivienda ubicada sobre la calle Mapimí, en el Fraccionamiento Residencial Terranova.

La víctima, identificada con las iniciales J.S.H. de 42 años, se encontraba al exterior de la vivienda junto con otras personas cuando un hombre pasó por el lugar, los amenazó de muerte y posteriormente se retiró.

Horas después, el sujeto regresó acompañado de otros tres hombres, entre ellos Roberto “N”, quienes viajaban a bordo de una camioneta.

Según las indagatorias, los agresores embistieron unas mecedoras donde se encontraban la víctima y sus acompañantes, aparentemente con la intención de atropellarlos.

Al no conseguirlo, los hombres se retiraron y posteriormente regresaron para realizar disparos con un arma de fuego contra las personas que se encontraban en el sitio.

Los proyectiles alcanzaron a J.S.H., quien fue trasladada a un hospital, donde posteriormente se reportó su fallecimiento a consecuencia de las heridas de bala.

A Roberto “N” se le impuso prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social Estatal y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.