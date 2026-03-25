Vinculan a proceso a hombre por homicidio de niño en Apodaca

Los hechos por los que se le acusa ocurrieron el 9 de marzo de 2026, en calles del fraccionamiento Hacienda Las Margaritas, en el municipio de Apodaca

Un hombre de 35 años fue vinculado a proceso por el homicidio de un niño de 6 años, quien perdió la vida tras un ataque a balazos registrado en el municipio de Apodaca.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, dio a conocer que el imputado fue identificado como Aarón “N”, quien enfrenta cargos por homicidio calificado.

De acuerdo con la autoridad, el pasado 23 de marzo de 2026 se llevó a cabo la audiencia de imputación, en la cual una agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba en contra del acusado, señalándolo como presunto responsable del ataque armado en el que un menor perdió la vida.

El juez consideró suficientes los elementos presentados y dictó auto de vinculación a proceso.

Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva, por lo que Aarón “N” fue internado en un Centro de Readaptación Social Estatal.

Además, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Los hechos por los que se le acusa ocurrieron el 9 de marzo de 2026, en calles del fraccionamiento Hacienda Las Margaritas, en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con la investigación, una mujer viajaba en un vehículo junto a su pareja y sus dos hijos menores de edad, cuando el ahora detenido se acercó caminando y comenzó a disparar contra la unidad.

Durante el ataque, el niño de 6 años, identificado con las iniciales J. R., resultó gravemente herido, mientras que su hermana de 11 años sufrió lesiones por esquirlas.

La madre logró huir del lugar y llegó hasta un centro comercial cercano, donde pidió auxilio.

Ambos menores fueron trasladados a la Clínica 67 del IMSS, donde horas más tarde el menor perdió la vida a consecuencia de lesiones en la cabeza.

El imputado fue detenido el 22 de marzo en calles de la colonia Urdiales, en el municipio de Monterrey, mediante una orden de aprehensión cumplida por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación.