Vinculan a proceso a hombre por homicidio calificado en NL

Juan Erick “N” fue vinculado a proceso por homicidio y tentativa, tras un ataque en 2021 que dejó a un niño sin vida y a dos hombres gravemente heridos

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que Juan Erick “N”, de 34 años, fue vinculado a proceso por su presunta participación en un homicidio calificado y un homicidio calificado en grado de tentativa, ocurridos en agosto de 2021.

La audiencia se llevó a cabo este 25 de octubre, donde el juez consideró suficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público, dictando vinculación a proceso y prisión preventiva para el imputado. Además, se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Según la investigación, el 28 de agosto de 2021, Juan Erick “N” habría seguido en motocicleta a una camioneta en la que viajaban varias personas, incluyendo Miguel “N”, de 38 años, y Gabriel “N” de 23, disparando contra el vehículo.

En el ataque falleció un niño de cinco años, mientras que los dos adultos resultaron con lesiones graves, de las que lograron recuperarse.

El detenido fue localizado en la vía pública, sobre la carretera a Salinas Victoria, en Apodaca, y actualmente permanece internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición del juez que lleva el caso.