Vinculan a proceso a hombre por feminicidio en Los Ramones

Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra Juan Antonio “N”, de 38 años, por su presunta responsabilidad en el feminicidio de una mujer de 42 años, ocurrido el pasado 26 de julio en el municipio de Los Ramones, Nuevo León.

Durante la audiencia, celebrada el 10 de agosto, la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Feminicidios presentó pruebas que, según la autoridad, acreditan la probable participación del imputado en el ataque. La defensa expuso argumentos en su favor, pero el juez consideró suficientes los elementos para iniciar un proceso penal en su contra.

Como medida cautelar, se impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que Juan Antonio “N” permanecerá recluido en un Centro de Reinserción Social Estatal mientras se desarrolla la investigación complementaria, la cual tendrá un plazo de tres meses.

De acuerdo con las indagatorias, el día de los hechos el acusado habría agredido de forma reiterada con un objeto punzocortante a la víctima, quien era su pareja sentimental, provocándole múltiples lesiones que derivaron en su muerte por choque hipovolémico a causa de una herida cortante en el cuello, según el dictamen del Servicio Médico Forense. Tras el ataque, huyó a bordo de una camioneta tipo pickup, llevándose un perro chihuahueño propiedad de la mujer.

El vehículo fue localizado el pasado 9 de agosto en una brecha de la colonia Altamira, en Los Ramones. La Fiscalía señaló que las lesiones, el vínculo afectivo y antecedentes de violencia entre la víctima y el imputado son factores que tipifican el caso como feminicidio.