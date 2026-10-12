Vinculan a proceso a hombre por feminicidio en García

Autoridades dictaron auto de vinculación a proceso tras la agresión en Valle de Lincoln que dejó una joven fallecida y dos heridas.

Tras presuntamente asesinar a su pareja sentimental y herir a la madre y hermana de la víctima por presuntos celos, un hombre de 28 años fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, en García.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León identificó al imputado como Maudiel “N”, originario de Chiapas, detenido en flagrancia por los hechos ocurridos el pasado 9 de octubre, al interior de una vivienda de la colonia Valle de Lincoln.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre presuntamente atacó con un objeto punzocortante a su pareja, identificada como Cinthia Cristal Guzmán de la Cruz, de 22 años, quien sufrió múltiples heridas en el tórax y abdomen que le provocaron la muerte.

Durante la agresión, la madre de la joven, Amanda de la Cruz Hernández, de 51 años, y su hermana, Wendy Daniela Guzmán de la Cruz, de 19, también resultaron lesionadas al intervenir para detener el ataque. Ambas se reportan estables, aunque delicadas de salud.

Tras la audiencia, un juez calificó como legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso contra Maudiel “N” por ambos delitos.

Como medida cautelar, el imputado permanecerá en prisión preventiva en un centro de reinserción social estatal. Además, el juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

De manera preliminar, trascendió que la agresión habría ocurrido durante una discusión relacionada con presuntos celos. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque.