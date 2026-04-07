Vinculan a proceso a hombre por feminicidio en Anáhuac

El crimen fue catalogado así debido a antecedentes de violencia, la relación previa entre víctima e imputado, así como la naturaleza de las lesiones.

Un hombre identificado como Heriberto “N”, de 44 años de edad, fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio, tras una audiencia realizada el pasado 5 de abril.

Un juez de control determinó auto de vinculación a proceso e impuso prisión preventiva, por lo que permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, además de fijarse un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

¿Dónde y cómo ocurrieron los hechos?

Los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 31 de marzo de 2026, en la colonia Raúl Caballero, en el municipio de Anáhuac, donde la víctima, una mujer de 44 años y cuya identidad se mantiene protegida, fue agredida al interior de un domicilio.

Las investigaciones señalan que el ahora imputado ingresó al lugar aprovechando la relación de confianza, ya que anteriormente había sido pareja sentimental de la víctima, y presuntamente ejerció violencia en su contra para posteriormente atacarla con un objeto punzocortante, provocándole lesiones que derivaron en su muerte, la cual fue confirmada en un hospital de la localidad.

¿Por qué el caso se investiga como feminicidio?

Autoridades destacaron que la existencia de antecedentes de violencia, la relación previa entre víctima e imputado, así como la naturaleza de las lesiones, son elementos que encuadran el caso como feminicidio.

Cabe señalar que Heriberto “N” fue detenido el pasado 4 de abril en calles del centro de Anáhuac, desde entonces permanece bajo custodia, ahora formalmente vinculado a proceso.