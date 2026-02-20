Vinculan a proceso a hombre por feminicidio de mujer transgénero

El juez dictó prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria del hecho ocurrido en 2023

La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres informó que Felipe "N", de 49 años, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el feminicidio de una mujer transgénero ocurrido en enero de 2023 en la colonia Real del Sol.

El juez dictó prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Los hechos ocurrieron el 2 de enero de 2023, cuando el imputado, que convivía con la víctima, presuntamente la agredió a golpes, provocándole una contusión profunda de cráneo que derivó en su muerte dos días después.

La Fiscalía presentó pruebas documentadas durante la audiencia de imputación, que permitieron acreditar la posible participación de Felipe "N" en el delito.

Durante la audiencia, la representante social de la Fiscalía destacó que, aunque la víctima nació biológicamente masculina, su identidad de género era femenina.

Este argumento convenció al juez de aplicar la perspectiva de género al dictar la vinculación por feminicidio, considerando los antecedentes de violencia y la relación de convivencia como factores determinantes.

Felipe "N" fue detenido el 18 de febrero de 2026 por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones en San Nicolás de los Garza, mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión.

Ahora se encuentra bajo investigación formal por su presunta participación como autor material directo de los hechos.