Vinculan a proceso a hombre por feminicidio de adolescente

La Fiscalía imputó a Alejandro "N" por feminicidio y corrupción de menores tras omitir auxilio médico a la víctima de 14 años.

Un hombre de 50 años fue vinculado a proceso por el feminicidio de una adolescente de 14 años, ocurrido en septiembre en la colonia Tres Caminos, en Guadalupe.

Se trata de Alejandro “N”, quien también enfrenta cargos por corrupción de menores.

De acuerdo con la Fiscalía, el hombre había sido pareja de la madre de la menor y presuntamente le suministraba narcóticos.

Las investigaciones señalan que entre el 25 y 26 de septiembre, la adolescente sufrió una crisis luego de consumir las sustancias.

El hombre presuntamente no pidió ayuda médica y llamó a la madre de la menor para decirle que su hija se estaba broncoaspirando.

La joven murió en el lugar. Tras los estudios periciales, se determinó que la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio y que presentaba una alta concentración de sustancias tóxicas.

Ante todo esto, un juez ordenó que permanezca en prisión preventiva mientras continúa la investigación.