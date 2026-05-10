Vinculan a proceso a hombre por doble homicidio en San Nicolás

La investigación establece que el 24 de noviembre de 2025, Fernando “N” presuntamente ingresó junto a otros dos sujetos a un domicilio

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que un hombre identificado como Fernando “N”, de 30 años de edad, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado, tras ser señalado por su presunta participación en el asesinato de una pareja ocurrido en noviembre de 2025 en el municipio de San Nicolás.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, durante la audiencia inicial una agente del Ministerio Público presentó datos de prueba que acreditan la posible participación del imputado en los hechos, por lo que un Juez de Control determinó vincularlo a proceso e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva.

La investigación establece que el 24 de noviembre de 2025, Fernando “N” presuntamente ingresó junto a otros dos sujetos a un domicilio ubicado en la colonia Vicente Guerrero, en San Nicolás, donde habrían sometido a golpes a una pareja para posteriormente dispararles con un arma de fuego, causándoles la muerte dentro de la vivienda.

La Fiscalía detalló que el imputado ya se encontraba internado en un penal estatal por otra causa, lugar donde el pasado 6 de mayo le fue ejecutada la orden de aprehensión por este caso. Además, el juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.