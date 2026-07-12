Vinculan a proceso a hombre por delito sexual contra menor

De acuerdo con la Fiscalía, la presunta víctima es un adolescente de identidad protegida que tenía 10 años de edad al momento de los hechos

Un hombre identificado como Marco "N", de 47 años, fue vinculado a proceso por los delitos de equiparable a la violación y pornografía infantil, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Detienen al imputado en General Escobedo

El imputado fue detenido mediante una orden de aprehensión el pasado 9 de julio en el municipio de General Escobedo y posteriormente presentado ante un juez.

Durante la audiencia, el Ministerio Público formuló imputación y expuso datos de prueba sobre su presunta participación en los hechos, por lo que el juez resolvió vincularlo a proceso.

Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social Estatal y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la Fiscalía, la presunta víctima es un adolescente de identidad protegida que tenía 10 años de edad al momento de los hechos.