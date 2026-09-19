Vinculan a proceso a hombre por balear a tres personas en García

Raúl “N” fue vinculado a proceso por su presunta participación en un ataque a balazos contra tres personas en García, ocurrido el 31 de agosto.

Raúl “N”, de 27 años, fue vinculado a proceso por su presunta participación en un ataque a balazos contra tres personas, entre ellas una mujer, ocurrido en agosto en el municipio de García.

El hecho se registró el 31 de agosto en un domicilio de la calle Tropical, en la colonia Paraje San José, donde el ahora imputado habría ingresado por la fuerza y disparado contra las víctimas.

De acuerdo con la investigación, Raúl “N” llegó en una motocicleta y abrió fuego contra Paloma, de 30 años; Jesús, de 52, y Julián, de 26, para después escapar del lugar.

A consecuencia de la agresión, Paloma y Jesús sufrieron lesiones que pusieron en peligro sus vidas y requirieron traslado a un hospital, mientras que Julián presentó heridas no graves.

Tras la audiencia, un juez resolvió vincular a proceso al señalado por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, homicidio en grado de tentativa y lesiones calificadas.

Además, le impuso prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social Estatal y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.