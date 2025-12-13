Vinculan a proceso a hombre por abuso, acecho y robo en Juárez

La Fiscalía de Nuevo León obtuvo prisión preventiva contra un hombre acusado de tres delitos graves; se fijaron dos meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que un hombre fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de violación, acecho y robo a casa habitación, tras una audiencia celebrada en la región sur del estado.

De acuerdo con la autoridad, el imputado, identificado como Jorge “N”, de 38 años de edad, quedó sujeto a proceso penal luego de que un juez consideró suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Investigador.

Durante la audiencia para resolver la situación jurídica, un agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Sur Especializada en Delitos Sexuales expuso los hechos con características compatibles con los tres delitos imputados.

El juez de control determinó que existían elementos suficientes para acreditar tanto la existencia de los delitos como la posible participación del imputado, por lo que dictó auto de vinculación a proceso en su contra.

Como medida cautelar, se ordenó la prisión preventiva, por lo que Jorge “N” permanecerá internado en un Centro de Readaptación Social Estatal mientras avanza la investigación.

La autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se continuarán recabando pruebas y datos adicionales relacionados con el caso.

La Fiscalía señaló que esta etapa será clave para fortalecer la carpeta de investigación y determinar el alcance total de la presunta responsabilidad del imputado.

Antecedentes del caso ocurrieron en Juárez, Nuevo León

Los hechos que originaron la investigación ocurrieron en noviembre de 2025 en el municipio de Juárez, Nuevo León. La víctima es una mujer adulta cuya identidad se mantiene protegida.

Según las indagatorias, el ahora imputado habría acechado a la víctima hasta conocer su rutina diaria y su domicilio, para posteriormente ingresar a la vivienda con la intención de imponerle actos sexuales en contra de su voluntad.

Tras el ataque, el sujeto presuntamente se apoderó de dinero en efectivo y continuó con conductas de acecho, realizando llamadas telefónicas a la víctima, lo que incrementó el riesgo y el impacto psicológico del delito.

La Fiscalía informó que Jorge “N” fue detenido inicialmente por un delito contra la salud, situación que permitió a los detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones avanzar en su identificación y notificarle la orden de aprehensión vigente.

Finalmente, las autoridades confirmaron que se investiga su posible participación en otros hechos similares, por lo que no se descartan nuevas imputaciones conforme avance el proceso.