Vinculan a proceso a hombre detenido por narcomenudeo en García

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que un juez dictó la vinculación a proceso contra Carlos "N" de 32 años por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público presentó pruebas que fueron consideradas suficientes para acreditar el delito como la participación del imputado.

El juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que el vinculado permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social Estatal mientras continúan las investigaciones, además de fijar un plazo de 20 días para el cierre de investigación complementaria.

El caso se originó tras un cateo realizado el pasado 19 de agosto en un domicilio de la comunidad La Gloria, en García, donde agentes aseguraron dosis de marihuana y cristal, así como una báscula digital, dinero en efectivo y otros objetos vinculados al presunto narcomenudeo.