Vinculan a proceso a hombre detenido con arma larga en Monterrey

La FGJNL procesó al hombre que además poseía droga; el hecho se registró cuando policías realizaban labores de vigilancia preventiva en el centro de la ciudad

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León vinculó a proceso a Jonathan “N”, de 29 años, tras ser detenido por portar un arma larga en vía pública, en las inmediaciones del Centro de Monterrey. El hecho se registró cuando policías realizaban labores de vigilancia preventiva en la zona.

De acuerdo con las autoridades, el hombre fue observado mientras caminaba por la calle Colegio Civil, en la colonia Sarabia, portando un arma de fuego abastecida con cargador y cartuchos hábiles. Al notar la presencia de los agentes, intentó evadirlos, lo que derivó en su inmediata interceptación.

¿Qué le encontraron al detenido durante la revisión?

Durante la inspección precautoria, los detectives localizaron entre sus pertenencias varias dosis de marihuana y cristal, así como una báscula digital, un teléfono celular y dinero en efectivo. Tanto el arma como los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora.

Los elementos de investigación procedieron a efectuar la detención conforme a los protocolos establecidos y trasladaron al imputado a las instalaciones correspondientes para continuar con el proceso legal.

¿Qué determinó la autoridad tras la detención?

Una vez analizados los hechos y las pruebas aseguradas, un juez determinó la vinculación a proceso de Jonathan “N” por su probable participación en delitos relacionados con la portación de armas y la posesión de droga. La investigación continuará a cargo de la FGJNL para definir la situación jurídica del detenido.

Las autoridades reiteraron que los operativos en el área del Centro de Monterrey continuarán con el objetivo de reforzar la seguridad pública y prevenir la portación ilegal de armas en espacios urbanos.