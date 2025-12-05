Vinculan a proceso a hombre acusado de trata de personas en NL

El Ministerio Público presentó datos de prueba que señalan la presunta participación de Óscar “N” en la producción y difusión de video donde aparece una menor

La Fiscalía de Nuevo León informó que un juez de control vinculó a proceso a Óscar “N”, de 32 años, por los delitos de trata de personas en modalidad de pornografía infantil y corrupción de menores.

El imputado fue detenido en la vía pública, en la colonia Paraje San José del municipio de García, mediante una orden de aprehensión cumplimentada por la Agencia Estatal de Investigaciones.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó datos de prueba que señalan la presunta participación de Óscar “N” en la producción y difusión de material de video donde aparece una niña de 10 años, víctima de identidad reservada.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2024 en un municipio del área metropolitana.

El juez consideró acreditados los elementos de la investigación y dictó auto de vinculación a proceso, además de imponer prisión preventiva como medida cautelar.

El imputado permanecerá internado en un Centro de Readaptación Social Estatal, mientras se fija un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.