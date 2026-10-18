Vinculan a proceso a hombre acusado de secuestrar a una mujer

Se trata de Miguel Ángel N, quien enfrenta cargos por secuestro, feminicidio en grado de tentativa, lesiones calificadas y delitos contra la intimidad personal

Un hombre de 32 años fue vinculado a proceso por presuntamente mantener secuestrada a una mujer durante varios meses, golpearla, privarla de alimento y publicar imágenes de sus lesiones en redes sociales, en un municipio del estado.

Se trata de Miguel Ángel “N”, quien enfrenta cargos por secuestro, feminicidio en grado de tentativa, lesiones calificadas y delitos contra la intimidad personal.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos habrían ocurrido entre agosto y octubre de 2026, cuando el hombre presuntamente mantuvo a la víctima atada e incomunicada dentro de una vivienda.

Durante ese periodo, la mujer habría sufrido golpes, amenazas de muerte y agresiones físicas, además de que presuntamente le negaban alimento suficiente, lo que le provocó desnutrición.

La Fiscalía también señala que el acusado habría tomado fotografías del cuerpo lesionado de la víctima y posteriormente las habría difundido en redes sociales.

Según el reporte, la mujer logró escapar al aprovechar un descuido de su agresor y pudo comunicarse con sus familiares, quienes la apoyaron para presentar la denuncia.

Como parte de las investigaciones, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron un cateo en la vivienda, donde aseguraron diversos indicios, entre ellos un mazo, cuchillos, una manopla metálica, cables y prendas con manchas de sangre.

Ahora, el sujeto permanecerá internado en un centro de reinserción social estatal mientras continúa el procedimiento judicial.