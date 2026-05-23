Vinculan a proceso a hombre acusado de fraude

Tras analizar los argumentos, el juez consideró suficientes los elementos presentados y dictó auto de vinculación a proceso

Gerardo “N”, de 42 años de edad, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en un fraude relacionado con falsas inversiones financieras, mediante las cuales habría obtenido más de 131 millones de pesos de un grupo de afectados, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

Prometía altas ganancias mediante supuestas inversiones

De acuerdo con la autoridad, el imputado es señalado por invitar a varias personas a invertir dinero a través de la empresa MKM Stability Cap, S.A.P.I. de C.V., a quienes les prometía altas ganancias derivadas de supuestas estrategias para la compra de acciones, además de asegurar que un inmueble sería integrado a un fideicomiso como garantía del cumplimiento de las inversiones.

La audiencia inicial se llevó a cabo ante un Juez de Control, donde un Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Región Centro expuso datos de prueba que acreditan la posible participación de Gerardo “N” en un delito patrimonial con características de fraude.

Tras analizar los argumentos, el juez consideró suficientes los elementos presentados y dictó auto de vinculación a proceso.

Como medida cautelar, la autoridad judicial ordenó prisión preventiva, por lo que el imputado fue internado en un Centro de Readaptación Social Estatal.

Asimismo, se estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Fue detenido en Apodaca por agentes ministeriales

Como antecedente, la Fiscalía informó que Gerardo “N” fue detenido el pasado 1 de mayo de 2026 en el municipio de Apodaca, Nuevo León, por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes le ejecutaron una orden de aprehensión por el delito de fraude.

Las denuncias indican que, pese a haber entregado diversas cantidades de dinero en distintas fechas, los afectados nunca recibieron intereses ni ganancias, acumulando un perjuicio económico por 131 millones 980 mil pesos.