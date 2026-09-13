Vinculan a proceso a hombre acusado de feminicidio en Pesquería

Francisco “N”, de 22 años, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el feminicidio de una mujer de 21 años en Pesquería

Un hombre de 22 años, identificado como Francisco “N”, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el feminicidio de una mujer de 21 años ocurrido en Pesquería.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Feminicidios, los hechos ocurrieron el pasado 7 de septiembre al interior de un domicilio de la colonia Lomas del Mirador, donde el ahora investigado presuntamente agredió físicamente a la víctima, quien era su pareja sentimental.

Las investigaciones establecen que el hombre habría golpeado a la mujer en el rostro y posteriormente la tomó del cuello, impidiendo su respiración. El dictamen forense determinó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulación.

Francisco “N” fue detenido el 10 de septiembre por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes cumplieron una orden de aprehensión en su contra cuando se encontraba en la vía pública, en calles de la colonia Francisco Villa, también en Pesquería.

Durante la audiencia, un juez consideró que existen elementos para continuar el proceso por los delitos de feminicidio y violencia familiar, por lo que ordenó que permanezca en prisión preventiva dentro de un Centro de Reinserción Social Estatal.

La Fiscalía tendrá un plazo de dos meses para continuar con la investigación y reunir mayores elementos antes de determinar los siguientes pasos del proceso judicial.