Vinculan a proceso a entrenador de handball por delitos de acoso

El juez consideró que existen indicios suficientes que permiten establecer la posible participación y responsabilidad del imputado en los hechos denunciados.

El entrenador de handball identificado como Cecilio “N”, de 39 años, fue vinculado a proceso tras ser señalado por su presunta participación en delitos de acoso sexual y abuso sexual contra una menor de edad.

Audiencia y vinculación a proceso

Dicha resolución se dio durante una audiencia celebrada este domingo, en la que el Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación Sur especializada en Delitos Sexuales presentó la imputación formal contra el acusado.

Durante la sesión judicial, el representante social expuso diversos datos de prueba con los que solicitó al juez de control que se determinara la vinculación a proceso del detenido.

Tras analizar los elementos presentados, el juez consideró que existen indicios suficientes que permiten establecer la posible participación y responsabilidad del imputado en los hechos denunciados.

En consecuencia, resolvió dictar un auto de vinculación a proceso para que continúe la investigación en su contra por los delitos señalados.

Imponen prisión preventiva

Como parte de la resolución judicial, también se determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Cecilio “N” permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social del estado mientras avanza el proceso penal.

Asimismo, la autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán recabar y presentar mayores elementos para fortalecer sus argumentos.

Detención del acusado

Info7 dio a conocer el pasado 9 de marzo que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a Cecilio “N”, de 39 años, acusado de los delitos sexuales en Guadalupe.

La captura se realizó en calles de la colonia San Bernabé, en Monterrey, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

Hechos denunciados

Las investigaciones señalan que los hechos por los cuales se le acusa habrían ocurrido en diciembre de 2024 en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

En ese momento, el detenido se desempeñaba como entrenador de una disciplina deportiva y, de acuerdo con la denuncia presentada, la presunta víctima era una adolescente de 14 años, cuya identidad permanece protegida conforme a la ley.

La investigación seguirá su curso para esclarecer los hechos denunciados.