Vinculan a proceso a dos jóvenes por narcomenudeo en García

Por: Humberto Salazar

09 Enero 2026, 16:11

Los hechos ocurrieron en la colonia Paseo de las Torres, donde ambos fueron detenidos por policías de Fuerza Civil mientras se encontraban en la vía pública

La Fiscalía General de Justicia informó la vinculación a proceso de Omar “N”, de 19 años, y Ángel “N”, de 23 , tras ser investigados por delitos relacionados con narcomenudeo y portación de armas de fuego, en el municipio de García.

Los hechos ocurrieron en la colonia Paseo de las Torres, donde ambos fueron detenidos por policías de Fuerza Civil mientras se encontraban en la vía pública.

Durante una inspección precautoria, les fueron aseguradas dos armas cortas abastecidas, dosis de marihuana y cristal, básculas digitales y dinero en efectivo, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

Un juez determinó imponer como medida cautelar la prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones.

