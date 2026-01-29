Vinculan a proceso a dos hombres por homicidio en Montemorelos

Los detenidos identificaron a la víctima como integrante de un grupo delictivo contrario al que ellos pertenecían y disparado en su contra

Cuando ya se encontraban internados en un Centro de Reinserción Social del estado, dos hombres fueron notificados de su vinculación a proceso por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas.

Se trata de Luis “N”, de 24 años de edad, y José “N”, de 25, quienes son señalados como presuntos responsables del asesinato de un hombre y de causar lesiones graves con arma de fuego a otro, en hechos ocurridos en el municipio de Montemorelos.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron el pasado 25 de noviembre en calles de la colonia Raúl Caballero. En ese lugar, un joven de 26 años de edad, identificado como Dagoberto, fue asesinado a balazos, mientras que Jesús, de 29 años, resultó lesionado.

Las indagatorias señalan que Jesús se encontraba en la vía pública cuando se encontró con los ahora detenidos, quienes presuntamente lo identificaron como integrante de un grupo delictivo contrario al que ellos pertenecían. Tras ello, los agresores habrían sacado armas de fuego y disparado en su contra, logrando la víctima huir para pedir ayuda.

Durante la persecución, los presuntos agresores se toparon con Dagoberto, quien salió en defensa de su compañero y quien, de acuerdo con las autoridades, también pertenecía a un grupo criminal. En ese momento, fue atacado a balazos, quedando su cuerpo tendido sobre la vía pública.

Las autoridades continúan con el proceso legal correspondiente en contra de los imputados, quienes permanecerán a disposición de la autoridad judicial.