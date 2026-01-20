Vinculan a proceso a dos hombres por homicidio de mujer en Juárez

Los hechos se remontan a los días 17 y 18 de agosto de 2024, en el fraccionamiento Terranova Residencial, en Juárez, Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Cristian “N”, de 26 años, y Noel “N”, de 34 años, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y amenazas, cometidos en perjuicio de una mujer en el municipio de Juárez.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, una Agente del Ministerio Público Investigador presentó datos de prueba suficientes para acreditar la existencia de los delitos y la posible participación de ambos imputados, por lo que el Juez resolvió vincularlos a proceso y ordenar su investigación formal.

Como medida cautelar, a los dos hombres se les impuso prisión preventiva, la cual deberán cumplir en un Centro de Readaptación Social Estatal, además de fijarse un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Los hechos se remontan a los días 17 y 18 de agosto de 2024, en el fraccionamiento Terranova Residencial, en Juárez, Nuevo León.

La víctima, una mujer de 42 años de edad, cuya identidad se mantiene bajo reserva y es identificada con las iniciales J.S., fue atacada tras una serie de amenazas previas.

Las investigaciones señalan que el 17 de agosto Cristian “N” acudió al domicilio de la víctima, donde presuntamente amenazó a un familiar con privarlo de la vida.

Al día siguiente, regresó al lugar a bordo de una camioneta en compañía de Noel “N” y otros sujetos, con la aparente intención de embestir a la víctima y a varias personas que se encontraban frente a la vivienda, sin lograrlo debido a que las víctimas reaccionaron oportunamente.

Horas más tarde, los ahora imputados habrían regresado en otro vehículo junto con más personas armadas, realizando detonaciones de arma de fuego que lesionaron de gravedad a la mujer, quien fue trasladada a un hospital local, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Cabe señalar que la orden de aprehensión fue cumplimentada el 12 de enero de 2026, al interior de un Centro de Readaptación Social Estatal, donde ambos imputados ya se encontraban recluidos por otro delito.