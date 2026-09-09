Vinculan a proceso a dos hombres detenidos con armas en Juárez

Durante el operativo, las autoridades aseguraron un arma corta con un cargador abastecido con ocho cartuchos útiles, además de dos cargadores con 57 cartuchos

Dos hombres fueron vinculados a proceso por delitos federales, luego de ser detenidos con armas, cartuchos y droga en el municipio de Juárez.

Los vinculan por delitos relacionados con armas y droga

La Fiscalía General de la República informó que un juez de Control vinculó a proceso a Daniel “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud, por posesión simple de clorhidrato de metanfetamina.

En la misma audiencia también fue vinculado Efraín “N”, por la posesión de cartuchos y cargadores para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de posesión simple de metanfetamina.

Fueron detenidos en la colonia Terranova

Ambos fueron detenidos por policías municipales de Juárez en las inmediaciones de la colonia Terranova.

Aseguran un arma, cartuchos y metanfetamina

Durante el operativo, las autoridades aseguraron un arma corta con un cargador abastecido con ocho cartuchos útiles, además de dos cargadores con 57 cartuchos, dos envoltorios con metanfetamina y dos básculas digitales.