Vinculan a proceso a dos hombres con arsenal en

El vehículo, el armamento y los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien integró los datos de prueba

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León, obtuvo la vinculación a proceso contra José “N” y Pedro “N” por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego sin licencia y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

¿Dónde y cómo ocurrió la detención?

De acuerdo con la carpeta de investigación iniciada tras una denuncia anónima, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron la detención el pasado 7 de marzo sobre la carretera Monterrey–Nuevo Laredo, en el kilómetro 100+70, a la altura del municipio de Sabinas Hidalgo.

Aseguran armas, cartuchos y cargadores

Durante la inspección, los agentes localizaron en un compartimento oculto en la caja de la camioneta en la que viajaban los imputados, tres armas de fuego, un cañón para arma larga, siete cargadores y 500 cartuchos de diversos calibres.

Proceso judicial y medidas cautelares

El vehículo, el armamento y los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien integró los datos de prueba necesarios para judicializar el caso. En audiencia inicial, el juez de control determinó la vinculación a proceso de ambos imputados.

Además, el juez impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Presunción de inocencia y llamado ciudadano

Las autoridades recordaron que las personas señaladas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

La FGR reiteró su compromiso en la investigación y persecución de delitos federales e invitó a la ciudadanía a presentar denuncias de manera presencial o anónima durante todo el año.