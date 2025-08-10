Vinculan a proceso a dos elementos de PC tras caída de escenario

El juez resolvió vincular a proceso a Marisela 'N' y Javier 'N', por su posible participación en los hechos; tienen tres meses para el cierre de investigaciones

A más de un año del trágico colapso del templete durante un evento en San Pedro Garza García, que dejó varios muertos y heridos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó avances en el proceso judicial contra funcionarios involucrados en la organización del acto.

Durante la continuación de la audiencia inicial, realizada el 8 de agosto de 2025, el Ministerio Público imputó formalmente a Gustavo "N", Marisela "N" y Javier "N", todos integrantes de Protección Civil del municipio, por los delitos de homicidio y lesiones a título de culpa.

Tras valorar los datos de prueba, el juez de Control resolvió vincular a proceso a Marisela "N" y Javier "N", al considerar acreditada su posible participación en los hechos. No obstante, no se les impuso ninguna medida cautelar, y se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En contraste, el juez determinó la no vinculación a proceso de Gustavo "N", argumentando que el funcionario se encontraba fuera de la ciudad al momento de los hechos, según consta en registros de una inspección realizada el día anterior a la tragedia, el 21 de mayo de 2024.

Cabe señalar que el pasado 5 de agosto, otros dos funcionarios de Protección Civil Estatal, Alberto "N" y José "N", fueron también vinculados a proceso por los mismos delitos. En su caso, se les impuso como medida cautelar la presentación mensual ante la autoridad judicial.

Los hechos ocurrieron el 22 de mayo de 2024, durante un evento masivo en San Pedro Garza García, cuando un templete colapsó debido a fuertes vientos, provocando la muerte de varias personas y dejando decenas de lesionados.

El caso continúa en etapa de investigación complementaria mientras se definen las responsabilidades legales de los involucrados.