Vinculan a proceso a cuatro hombres por delitos contra la salud

La Fiscalía de Justicia del Estado impuso como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que permanecerán internados en un Centro de Reinserción Social

Cuatro hombres fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud, tras ser detenidos en el municipio de Apodaca en posesión de armas de fuego, droga y diversos objetos relacionados con su posible distribución.

Fueron identificados como Juan “N”, de 29 años; Rodolfo “N”, de 32; José “N”, de 47; y Juan Ángel “N”, de 37 años.

¿Qué medida cautelar se les impuso?

Además, la Fiscalía de Justicia del Estado impuso como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que los cuatro permanecerán internados en un Centro de Reinserción Social Estatal.

¿Cómo ocurrió la detención en Apodaca?

Los hechos se remontan al pasado 11 de marzo, cuando elementos de Fuerza Civil detectaron a los ahora investigados en actitud sospechosa a bordo de un vehículo en la colonia Moisés Sáenz, en Apodaca.

¿Qué les aseguraron durante la inspección?

Al realizar una inspección, los uniformados localizaron tres armas de fuego —dos de ellas largas—, cargadores, cartuchos hábiles, así como dosis de marihuana y cocaína en piedra, además de dos básculas digitales y dinero en efectivo.

Un juez estableció un plazo de 20 días para el cierre de la investigación complementaria, mientras continúan las indagatorias del caso.