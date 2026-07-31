Vinculan a proceso a conductor que ingresó a Plaza Sendero La Fe

La autoridad judicial le impuso prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones por los hechos ocurridos el pasado sábado en el centro comercial

Mario “N”, de 38 años, fue vinculado a proceso por un juez de control por el delito de daño en propiedad ajena, luego de ingresar con una camioneta al interior de Plaza Sendero La Fe y provocar diversos destrozos.

Como medida cautelar, la autoridad judicial le impuso prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones por los hechos ocurridos el pasado sábado en el centro comercial ubicado sobre la carretera Miguel Alemán y avenida Concordia.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado irrumpió con una camioneta Ford F-150 roja por uno de los accesos del inmueble, recorrió los pasillos del centro comercial y causó daños en puertas, estructuras y mobiliario. Posteriormente salió del lugar, lo que derivó en una persecución por parte de policías municipales.

La persecución concluyó en el estacionamiento del complejo, donde el conductor impactó una patrulla y finalmente fue detenido por los elementos de seguridad.

Durante el incidente una persona resultó lesionada, además de los cuantiosos daños materiales ocasionados en los accesos norte y sur del centro comercial.

El proceso penal continuará mientras el imputado permanece internado bajo la medida de prisión preventiva.