Joaquín 'N' fue detenido el pasado viernes tras protagonizar una persecución que comenzó después de causar destrozos en un mercado rodante

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Un hombre identificado como Joaquín “N”, de 29 años, fue vinculado a proceso por el delito contra la salud, luego de ser detenido por agentes ministeriales tras protagonizar una persecución que comenzó después de causar destrozos en un mercado rodante de la colonia Solidaridad, en Monterrey.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de noviembre, cuando el ahora imputado presuntamente conducía un Nissan Versa color oscuro e invadió el espacio ocupado por comerciantes, impactando vehículos, puestos, toldos y mercancía.

La situación provocó momentos de pánico entre los vendedores, quienes tuvieron que ponerse a salvo ante el riesgo de ser arrollados. Pese a que comerciantes intentaron detener su marcha, el conductor continuó avanzando y derribando puestos.

Tras recibir el reporte, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron una persecución que terminó en calles de la colonia Ampliación Municipal, donde el vehículo también chocó contra una unidad policial.

Al realizarle una inspección, los agentes localizaron dosis de narcóticos y objetos presuntamente relacionados con actividades de narcomenudeo.

Durante la audiencia del 16 de noviembre, un juez calificó como legal la detención y resolvió vincularlo a proceso por el delito contra la salud, además de imponerle prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social Estatal.

Por separado, la Fiscalía integra otra carpeta de investigación por el delito de daño en propiedad ajena, derivado de las afectaciones ocasionadas a los comerciantes.